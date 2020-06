110 Tage war es her, dass die letzten Testfahrten der Formel 1 in Montmelo bei Barcelona stattgefunden haben, ehe die Saison eigentlich Mitte März hätte anfangen sollen. Durch die Coronavirus-Pandemie startet sie nun aber mit rund viermonatiger Verspätung mit zwei Rennen in Österreich (5. und 12. Juli). Sechs weitere Europa-Rennen sind bisher geplant.