Nachsicht bei Corona-Strafen?

Ob er sich die Erlassung von Corona-Strafen vorstellen kann, die ohne gesetzliche Grundlage verhängt wurden, beantwortete Kurz nicht direkt, meinte aber: „Ich halte es für richtig, dass in einem Rechtsstaat auch das Handeln der Behörden überprüft wird.“ Die Regierung habe stets versucht, in „einfachen Worten“ zu erklären, was in Gesetzestexten steht.