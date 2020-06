Weiters heißt es von Awake, es handle sich um die bislang wohl größte Abhörkampagne mit verseuchten Browser-Erweiterungen bei Google Chrome. Wer dahinter steckt, ist schwer nachvollziehbar: Die verseuchten Erweiterungen hatten Unbekannte offenbar unter falschem Namen in den Chrome Webstore eingeschleust. Das Problem mit bösartigen Erweiterungen plagt Google schon länger: Bereits 2018 kündigte man deshalb am Firmenblog an, mehr gegen solche Kampagnen unternehmen zu wollen.