Karriere begann als Gendarm in Hallein

Der neue Generaldirektor begann seine Karriere als Gendarm in Hallein, ehe er Rechtswissenschaften studierte. Mit April 2001 wurde er Leiter der Gruppe Polizei und Verkehr an der BH St. Johann im Pongau. Im Oktober desselben Jahres promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. Nach weiteren beruflichen Stationen als stellvertretender Landespolizeikommandant und dann Sicherheitsdirektor avancierte Ruf am 1. September 2012 zum Landespolizeidirektor.