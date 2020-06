Tibor Benedek war der geborene Kapitän. Er überzeugte seine Mitspieler mit seinem Willen. Niemand wollte den Erfolg, so sehr wie er. Das fiel vielen auf: In Italien, wo er sechsmal Meister wurde und in Ungarn, wo er auch sechsmal die Staatsmeisterschaft gewann. Zudem noch einen EM- und einen WM-Titel. Die Gegner respektierten ihn, wie einen Superstar. Auch als Trainer überzeugte er alle, man nannte die von ihm kreierte neue ungarische Nationalmannschaft das „Benedek-Team“.