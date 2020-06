Wölfe vermehren sich rasant

Aufgrund der unionsrechtlichen Artenschutzbestimmungen gibt es bei den Populationen der großen Beutegreifer in Europa überwiegend Zuwächse. Bislang hat es Tirol nicht mit einer dauernden Wolfspräsenz, sondern mit durchziehenden Wölfen zu tun. Doch rund um unser Bundesland haben sich bereits Rudel gebildet. In Südtirol gibt es bereits zwei, im Trentino 13 Wolfsrudel, in Niederösterreich zählt man drei und im Schweizer Kanton Graubünden vier Rudel. Deutschland verzeichnet mittlerweile 105 Wolfsrudel. „Mit der Unterstützung der heimischen Weide- und Almwirtschaft zur Prävention von Schäden durch große Beutegreifer tragen wir dieser Entwicklung Rechnung“, so Geisler.