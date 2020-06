Betroffen ist die Volksschule in Kobersdorf im Bezirk Oberpullendorf, an der 58 Kinder unterrichtet werden. Wie das Land via Aussendung mitteilte, seien mehrere Kinder erkrankt und würden an Brechdurchfall leiden. Eine umfassende Desinfektion des Schulgebäudes wurde veranlasst. Nach Abschluss der Desinfektionsarbeiten soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.