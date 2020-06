Marathon-Sessions

Sollte das dem 39-Jährigen gelingen, wäre das sein insgesamt bereits sechster Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Die aktuelle Bestmarke stammt aus dem Jahr 2015 – damals hatte er auf Hawaii 205 Stunden lang als Deejay DC aufgelegt. Davor hatte Brunner auch musikalische Marathon-Sessions in Steyr, Seefeld, Los Angeles und Santa Ana (Kalifornien) absolviert. Nun soll auch London zur Weltrekordstadt werden. „Das Team wäre schon startbereit. Wir warten nur noch auf das Okay, dass wir den Club öffnen dürfen. Wir könnten dann im September oder Oktober mit der Rekordjagd starten“, so Brunner.