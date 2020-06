Wie Chamäleone

Angesprochen darauf, dass er sonst fast immer in einem Flieger sitzt und jetzt doch zu Hause bleiben musste, sagte Todt: Der Mensch ist da, um sich zu verändern. Auch in den schwierigen Situationen. Wie Chamäleone“. Formel-1 sieht er aber auf einem guten Weg zurück: „Es funktioniert dank Teamarbeit. Wir mussten eine Lösung finden, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben. Zusammen mit Chase Carey und seinem Team arbeiten wir Hand in Hand, auch mit den Teams. Wir haben diese Zeit genutzt, um über die Formel 1 der Zukunft nachzudenken. Es ging nicht nur um diese Saison, sondern um viel mehr.“ Damit dürfte der Franzose den Trend einer grüneren F1 meinen. Von der er ein großer Verfechter ist.