Mit gespielter Empörung ließ Nina Proll ihre Anhänger am Mittwoch wissen: „100.000 Aufrufe! Vielen, vielen Dank für Eure Begeisterung!!! - Frage: Mit wem muss man eigentlich schlafen, um in österreichischen Radios gespielt zu werden? Wenn wer wen kennt, der wen kennt, bitte PN an mich.“