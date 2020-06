Die Wissenschaftlerin wurde für ihre ihre Forschungen an der Schnittstelle von Physik, Computerwissenschaften und Künstlicher Intelligenz in Wien ausgezeichnet. De las Cuevas, die als Assistenzprofessorin an der Uni Innsbruck arbeitet, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit so genannten Universellen Systemen, die auf Basis weniger Regeln äußerst komplex werden können.