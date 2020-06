Am 25. Juni wird der Eiffelturm nach drei Monaten wieder geöffnet. Wer diesen besuchen will, sollte halbwegs fit sein, denn die Aufzüge stehen aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos weiter still. Wer die Aussicht über Paris genießen will, muss daher die 720 Stufen zu Fuß erklimmen.