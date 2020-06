Die Tour steht unter dem Motto „Fördern und Fordern 2020“. Dabei will sich Raab beim Austausch mit Experten und Flüchtlingen Anregungen für weitere zielgerichtete Integrationsmaßnahmen holen. Die Aussetzung der Maßnahmen für Flüchtlinge während des Corona-Lockdowns sei eine Herausforderung für die Integrationsbemühungen gewesen, so Raab: „Ich freue mich, dass nun auch in Salzburg wieder Deutsch- und Wertekurse sowie Beratungen stattfinden. Integration gelinge nämlich am besten in den Regionen.“