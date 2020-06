Nur Beginn schwach

„Trotzdem ist der vierte Sieg in Serie wunderbar, bis auf den Beginn hatten wir die Partie im Griff, unsere Defensive war stark“, so Kühbauer. Zuletzt hatte es für Rapid vier Dreier im Frühjahr 2018 gegeben, damals feierte man fünf Erfolge in Serie. Von Platz zwei, den es seit dem Titel 2008 fünfmal gab und der mit sieben Punkten Vorsprung fast einzementiert ist, will er nichts wissen: „Darüber werde ich nicht einmal unter Gewaltandrohung reden!“