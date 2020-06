Mord während Kinder schliefen

Dass seine zweite Affäre, das spätere Mordopfer, ihr Kind bekommen wollte, brachte die Lage zum Eskalieren, so Tanja Wohlgemuth. Nach einem Fußballspiel am 16. August 2019, bei dem er als Schiedsrichter im Einsatz gewesen war, setzte sich der Angeklagte ins Auto und fuhr anstatt nach Hause in die Oberkärntner Ortschaft Feffernitz, wo seine Geliebte wohnte. „In der Wohnung tötete er die Hochschwangere in Anwesenheit ihrer schlafenden Kinder“, so Wohlgemuth weiter. Er habe auf sie eingeschlagen und sie an Kopf und Brustkorb verletzt. „Danach zerrt er sein Opfer in die Badewanne und befüllt sie mit Wasser, um Spuren zu vernichten und flüchtet.“