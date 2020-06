Absolut keine Ahnung

Die Mädels freuen sich übers erste große Wiedersehen seit dem Corona-Ausbruch. Durch die Bank für Kopfschütteln sorgt hingegen der in den letzten Wochen aufgekommene Plan, dass die WM in Cortina von 2021 um ein Jahr verschoben werden könnte. Und damit 2022 Olympia und WM in wenigen Wochen steigen würden! „Das darf es einfach nicht geben“, sagt Nicole Schmidhofer klipp und klar. „Auf diese Idee können nur Leute kommen, die absolut keine Ahnung haben, was für eine mentale und körperliche Belastung ein Großereignis für uns Aktive bedeutet.“