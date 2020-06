Zwei Testtage, an die 1000 Kilometer haben Daniel Ricciardo und Esteban Ocon am Red Bull Ring absolviert. Klingt nach einem Mini-Vorteil für Renault F1 für den bevorstehenden WM-Auftakt am 5. Juli in Spielberg. Mitnichten. Die Geste von RB sorgt sogar für Irritationen. Kolumne von Richard Köck.