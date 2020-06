Seit 25. Mai sitzt ein 16-Jähriger wegen teils versuchten schweren Raubes in der Justizanstalt Graz-Jakomini für 18 Monate in Strafhaft. Er stand auch im Verdacht, Teil der Bande zu sein, die 19 Raubüberfälle auf Taxilenker, Supermärkte, Tankstellen und Wettlokale verübt hat – derzeit stehen in dieser Causa 13 Männer in Graz vor Gericht, die Ermittlungen gegen ihn wurden aber eingestellt.