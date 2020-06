An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lässt sich die 50-kWh-Batterie des Zafira-e Life in 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufladen. Beim großen 75-kWh-Akku werden dafür 45 Minuten benötigt. Neben der Option des einphasigen Ladens an jeder Steckdose gibt es auf Wunsch auch einen 11-kW-On-Board-Charger für dreiphasigen Wechselstrom, so genannten Drehstrom.