Der SSC Napoli hat den ersten italienischen Fußball-Titel in Zeiten der Coronavirus-Krise gewonnen! Mit einem 4:2 im Elfmeterschießen bezwangen die Neapolitaner im leeren Stadio Olimpico in Rom den großen Rivalen Juventus Turin und holten zum sechsten Mal in der Klubgeschichte den Cup. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0, es gab keine Verlängerung.