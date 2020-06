Zwei Mädchen (5 und 6) wurden beim Baden in Ebensee in Oberösterreich auf den Traunsee getrieben und drohten zu ertrinken. Ihre Mütter (31 und 37) versuchten sofort zu helfen, gerieten dabei aber selbst in Lebensgefahr. Ein Flugretter (45), der zufällig mit seinem Paddel-Board am See unterwegs war, erkannte die Notsituation und griff gemeinsam mit Ebenseer Wasserrettern rettend ein.