Der Bürgermeister von Bruck an der Mur, Peter Koch (SPÖ), stellt sich am 22. März zum ersten Mal in dieser Funktion der Wahl, nachdem er 2017 Stadtoberhaupt wurde. Sein Ziel sind mehr als 40 Prozentpunkte. „Die Zeit der Absoluten ist vorbei“, sagt Koch. Ob die steigende Arbeitslosigkeit sich in der Stimmung niederschlägt? „Jedes globale Problem schlägt irgendwann in der Gemeinde auf. Es gibt eine Unsicherheit in der Stahlindustrie – wegen der Trump-Zölle, aber auch wegen der Ökologie.“ Als Handelsstadt habe Bruck in den vergangenen Jahren einiges verschlafen. Mit neuen Bildungseinrichtungen in der Innenstadt wolle man nun nach vorne blicken.