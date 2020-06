Auch beim 1:0 in Hartberg blieb Rapid der Verletzungsteufel treu. Goalie Tobias Knoflach verletzte sich schon beim Aufwärmen an der Achillessehne. Kelvin Arase ging in der 12. Minute nach einem Zusammenstoß mit Kainz schwer k.o - und kurz vor Schluss musste auch noch Topscorer Taxiarchis Fountas raus.