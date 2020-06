„Anscheinend gibt es nun im Umfeld der Gemeinderatswahl den Versuch, via Internet Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen“, ist Josef Waltl, Bürgermeister und Spitzenkandidat der Liste aller Wieser (LAW) bestürzt. Was geschehen war: „Eine unbekannte Person hat eine LAW-Mailadresse angelegt und damit eine Präsentation mit manipulierten Fotos in Umlauf gebracht“, berichtet Waltl der „Steirerkrone“.