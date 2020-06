Durch einen Zufallsfund bei den Ermittlungen in der Casinos- und Ibiza-Affäre stieß die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf den mutmaßlichen Drogenkonsum des ÖBAG-Chefs - es gilt die Unschuldsvermutung. Wie die Tageszeitung „Die Presse“ in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, hat der Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG am Montag entschieden, dass Schmid das Vertrauen nicht entzogen wird. Nach Aufkommen der Vorwürfe Anfang Juni hatte das Gremium seine Rechts- und Compliance-Abteilung eingeschaltet.