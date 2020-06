Am Mittwoch war es so weit: Die Nummer drei der Tenniswelt machte bis zum 5:0 im ersten Satz praktisch keinen Fehler, gewann den Durchgang nach 26 Minuten mit 6:1. Danach kam der junge Radstädter vermehrt auf, fand bei 1:2 einen Breakball vor, wehrte bei eigenem Aufschlag zum 2:3 zwei weitere Breakbälle ab. Am Ende siegte Thiem in Satz zwei mit 6:4, hatte den Sieg nach 1:16 Stunde im Sack. „Das coolste Match bisher in meiner Karriere“, strahlte Neumayer dennoch. „Ich konnte einiges lernen. Das war noch mal eine andere Welt als in den Matches vorher“, schwärmte Lukas.