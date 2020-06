Solidarität während und nach Corona ist das Wort der Stunde. Dafür tourt Außenminister Schallenberg nun auch durch die Nachbarländer. Am Mittwoch war er in der Schweiz, heute ist sein deutscher Amtskollege Heiko Maas zu Gast, nächste Woche folgt Slowenien und dann ist ein Besuch in Rom und Bozen geplant.