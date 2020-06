Mehr als die Hälfte der Strecke von der Nachtschicht in der Oststeiermark nach Hause nach Slowenien hatten die drei Frauen und ihr Kollege geschafft. Dann die Tragödie: Der Slowene (24) schläft am Steuer ein und verursacht in Bad Gleichenberg einen tödlichen Unfall. Am Mittwoch wurde in Graz verhandelt.