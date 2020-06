Demnach würde für 145 Kilometer Gmünd(NÖ)-Wien die Jahreskarte 730 Euro kosten, für 60 Kilometer Neudörfl-Wien 1095 Euro. Besonders spannend wäre die Situation in Bruck an der Leitha (NÖ), da sich der Bahnhof im burgenländischen Bruckneudorf befindet, also eine Karte für drei Bundesländer fällig wäre. Doskozil will diese Benachteiligung des Burgenlandes nicht auf sich sitzen lassen und hat nun angekündigt, dagegen vor den Verfassungsgerichtshof ziehen zu wollen. Der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler warf er hinsichtlich des 1-2-3-Tickets Dilettantismus vor.