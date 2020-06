Auf dem Naturhof Schranz in Oberschützen sind ausschließlich Bio-Waren aus Eigenproduktion erhältlich. „Betriebe wie dieser sind unverzichtbar für die heimische Lebensqualität“, weiß auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Daher wurde eine Erweiterung der Nahversorger-Richtlinie beschlossen. Mit dieser sollen regionale Produkte von Kleinbetrieben gefördert werden. Zusätzlich soll dem Aussterben von Direktvermarktern in den Gemeinden entgegengewirkt werden. Rund 1,6 Millionen Euro werden investiert, um die Nahversorgung in der Region abzusichern.