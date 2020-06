Bisher hatte die Arbeiterkammer Salzburg (AK) noch keine Frau als Direktorin an der Spitze - das könnte sich nun aber bald ändern. Präsident Peter Eder will dem AK-Vorstand nun Cornelia Schmidjell (56) als neue Direktorin vorschlagen. Die Entscheidung darüber wird am 2. Juli getroffen.