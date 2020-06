Auf der zweitägigen Regierungsklausur haben Bundeskanzler und Minister bei den Corona-Maßnahmen etwas nachgebessert. Profitieren werden davon vor allem Unternehmen, Familien mit Kindern, der Klimaschutz, der Wohnbau und auch die Arbeitslosen. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich mit Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) über die wichtigsten Änderungen unterhalten. Wo das letzte Wort innerhalb der Koalition noch nicht gesprochen sein dürfte, ist die Debatte um die Höhe des Arbeitslosengeldes: „Die Situation am Arbeitsmarkt ist eine der großen Herausforderungen. Wir müssen hier weiter wachsam sein und an Maßnahmen arbeiten“, so Blümel.