Hebein von den Grünen war kaum noch zu halten. „Es ist ein historischer Tag!“, sagte sie bei der Pressekonferenz am Mittwoch in der Innenstadt. Was den Mittwoch so historisch machte, wird den Wienern verborgen bleiben: Wie berichtet, steht zwar das Rohkonzept - aber an genauen Ideen und Plänen zur Umsetzung hapert es.