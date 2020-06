Durch die Corona-Krise kommt es zwar zu Verzögerungen, am Kreisverkehr am Franz-Josef-Kai wird aber nicht gerüttelt. Damit soll das „Kranzlfahren“ durch die Altstadt endgültig beendet werden. Rund eine Million Euro will die Stadt für den Kreisel samt Umgestaltung des Rot-Kreuz-Parkplatzes locker machen. Bei der Investitionsklausur Anfang Mai herrschte allerdings noch Uneinigkeit über die Finanzierung des Projekts.