Wenn es um den Verkehr in und rund um die Altstadt geht, dann sind Emotionen vorprogrammiert. Das Schauspiel wiederholt sich in Salzburg im Rhythmus der Jahreszeiten aber die Ergebnisse sind meist überschaubar. Schon immer fehlt ein Gesamtkonzept, was eigentlich am Ende der Maßnahmen erreicht werden soll. Viel, wenig oder gar kein Pkw-Verkehr? Autos auch der Bewohner komplett in die Garagen verlegen? Was für eine Rolle soll die geplante Regionalstadtbahn in der Innenstadt spielen? Fragen, auf die es bisher keine echten Antworten gegeben hat.