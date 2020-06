„Krone“:Herr Zenker, Sie betreiben sieben McDonald’s-Restaurants in Oberösterreich, beschäftigen 284 Mitarbeiter. Wie geht es Ihnen aktuell?

Marcus Zenker: In den Innenstadtlagen spüren wir, dass weniger Touristen, dafür aber vermehrt Familien kommen. Mein Team und ich sind sehr froh, wieder für unsere Gäste da sein zu können. Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht dabei aber nach wie vor an oberster Stelle.