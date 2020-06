In Fußstapfen des Vaters

Müller tritt mit dieser Berufswahl in die Fußstapfen seines Vaters Siegmund. Durch ihn erhielt er einen Einblick in den Arbeitsalltag und die Begeisterung. „Für den Lehrberuf war es höchste Zeit und er ist perfekt für mich, da die Tätigkeiten sehr verantwortungsvoll sind. Ich trage dazu bei, Gebäude und Bauwerke und damit große Werte langfristig abzusichern“, schwärmt Müller von seinem Beruf.