„Ich habe eher naiv einen Schas gelassen. Dann kam die Anzeige“, erzählte Mitja M. der „Krone“. 500 Euro soll er zahlen, weil er Polizeibeamte mit „massivem Darmwind“ attackiert hat. Das Lüfterl weht jetzt nicht nur in Wien, sondern in der ganzen Welt. Die internationale Presse hat am Wiener Schas Gefallen gefunden.