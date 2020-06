Die Geschichte ist nicht neu. Schon vor einigen Jahren wunderten sich nicht nur Hundebesitzer, als publik wurde, dass etwa in Wien der „Wauzi“ gratis in den Öffis mitgenommen werden kann, wenn man selbst über eine Jahreskarte verfügt, in Linz man aber für den Vierbeiner sehr wohl ein Ticket lösen muss. Nach dem nun neuerlichen Anrufs eines Lesers, der sich über diese Tarifpolitik der Linz Linien beschwerte, fragte die „Krone“ nach, ob sich diesbezüglich denn nichts geändert hätte.