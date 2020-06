Dies bedeutet, dass auch Rettungsfahrzeuge nicht nach Unter-, Hoch- und Obergurgl können. Bei gutem Wetter untertags an sich kein Problem, zumal die notfallmedizinische Versorgung per Hubschrauber möglich ist. Kann der Heli aber nicht fliegen, tritt die Bergrettung an dessen Stelle. In diesem Fall übernimmt die Ortsstelle Obergurgl und somit das 38-köpfige Team um Ortsstellenleiter Gabriel Falkner die medizinischen Aufgaben.