Noch vor Kurzem residierte Rama X. als einziger Gast im luxuriösen Garmischer Grand Hotel Sonnenbichl in Bayern. Jetzt ist er ins Hotel Waldegg in Engelberg übersiedelt. Bis zum Tod seines Vaters Bhumibol (88) im Oktober 2016 wohnte der Monarch aber in einer pompösen Villa in Tutzing am Starnberger See. Damals erbte er ein Vermögen in der Höhe von umgerechnet zehn Milliarden Euro, schreibt die „Bild“. Da Rama X. seinen privaten Wohnsitz offiziell in Bayern hatte, hätte der König rund 30 Prozent davon als Erbschaftssteuer an Bayern zahlen müssen.