Maßarbeit vom Feinsten musste am Mittwoch eine Transportmannschaft leisten, die von Linz durchs Mühlviertel ein Passagierschiff zum Moldaustausee in Tschechien brachte. Besonders heikel war eine Kurve in der Gemeinde Zwettl an der Rodl. Bei der Durchfahrt durch dieses „Nadelöhr“ ging es um Zentimeter.