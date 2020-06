Akribische Ermittlungsarbeit

Elf Jahre und sechs Monate Haft - so das Urteil gegen den Türken. Doch die Strafe trat der Kriminelle nicht an, er setzte sich ab. Über neun Jahre versteckte er sich in der Folge erfolgreich vor der Justiz. Doch Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien gelang es nun nach akribischen Ermittlungen, den Flüchtigen in Wien-Donaustadt auszuforschen und ihn in einer Wohnung in der Wimpffengasse festzunehmen. Auslieferungshaft!