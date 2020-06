Schalke, das als Tabellenfünfter überwintert hat, ist nach 14 sieglosen Spielen in Serie nur noch Zehnter. Das Tor von Weston McKennie (59.) war zu wenig für die biederen Gäste, bei denen auch die ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch (ab 57.) nichts am Spielverlauf ändern konnten. Bei Frankfurt durfte Nationalteamkollege Martin Hinteregger in den letzten 20 Minuten anstelle von Stefan Ilsanker verteidigen.