Seit April fährt die griechische Küstenwache eine neue Taktik gegen nahende Flüchtlingsboote, die als „offensive Abwendung“ bezeichnet wird. Darunter versteht die Regierung in Athen das Abdrängen der Boote in türkische Gewässer. Zahlreiche NGOs kritisieren das Vorgehen und sehen darin illegale Zurückweisungen an der Grenze ohne vorherige Prüfung der Fluchtgründe. Nun sind Videos und Berichte aufgetaucht, die beweisen sollen, dass die griechischen Behörden Migranten auf aufblasbaren Rettungsinseln in der Ägäis aussetzen.