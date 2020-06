Hartplastik dominiert, Polsterung dünn

Was beim Aufsetzen sofort auffällt: Hochwertige Materialien darf man sich in dieser Preisklasse nicht erwarten, das Recon 70 besteht durch und durch aus Hartplastik - mit Ausnahme der Kunstleder-Polsterung an den Hörern und oben am Bügel. Letztere fällt eher dünn aus, worunter bei längeren Sitzungen der Tragekomfort leidet.