Borussia Dortmund hat einen Tag nach dem fixierten Meistertitel des FC Bayern München in der deutschen Bundesliga mit einem 0:2 gegen Mainz 05 gepatzt! Dahinter machte Leipzig gegen Düsseldorf ebenfalls nur einen Punkt (2:2). Der Abstiegskampf konzentriert sich nach der 32. Runde wohl auf ein Fernduell zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen. Mainz hat zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte mehr als Düsseldorf und sechs mehr als Werder Bremen. Für beide geht es in erster Linie um den Relegationsplatz 16, den Düsseldorf dank später Tore in Leipzig behaupten konnte.