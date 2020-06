Die Ermittler haben am Brandort Hinweise auf eine Brandstiftung gefunden. Bereits in der Nacht wurde im Nahbereich des Malereibetriebs ein 33-jähriger Kärntner aufgegriffen, der laut Polizei zeitlich und räumlich stark desorientiert war. Er wurde schon am Montagabend in Krieglach kontrolliert, weil bei dem Motorradfahrer der Verdacht einer Alkoholisierung bestand. Nachdem er das Fahrzeug stehenlassen musste, fuhr er mit dem Zug in Richtung St. Marein im Mürztal. Im Zug verletzte er bei einer Streiterei zwei Personen durch Schläge, sodass er in St. Marein wieder von Polizeikräften übernommen wurde.