Der Schwan lag in Innerschwand am Ufer des Mondsees in Oberösterreich geschwächt und traurig auf der Seite, nachdem er beim Balzen den Kürzeren zog. Er weckte das Interesse einer Tierfreundin, die den „alten Herrn“ schon sehr lange beobachtet, gefüttert und ihm den Namen „Hansi“ gegeben hatte.