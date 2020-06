Im Interview mit der „Krone“ am 22. Mai sagte der betroffene Herzchirurg, dass er die Entlassung nicht akzeptiere und weiter am Kepler Uniklinikum arbeiten wolle. Am Mittwoch sollte es dann so weit sein: der erste Prozesstag. Daraus wurde aber doch nichts. Wenige Stunden vor der Verhandlung einigten sich sein Linzer Anwalt Klaus Dorninger und die Leitung des Kepler Uniklinikums darauf, das Dienstverhältnis einvernehmlich zu beenden.